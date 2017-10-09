Мэр Новосибирска Анатолий Локоть — единственный, кто может составить реальную конкуренцию врио губернатора области Андрею Травникову в борьбе за губернаторское кресло в 2018 году, заявил корреспонденту Сиб.фм 9 октября секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

5 октября президент России Владимир Путин освободил от должности главы региона Владимира Городецкого и назначил врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Официально к своим обязанностям Травников приступил 9 октября — в большом зале правительства региона его представили чиновникам и журналистам.

В 2018 году состоятся выборы губернатора Новосибирской области. Секретарь ЦК КПРФ доктор политических наук Сергей Обухов сделал предварительный прогноз относительно кандидатов.

«Спарринг-партнёров временно исполняющему обязанности губернатора придумают много. Но реальный конкурент — только Локоть, — заявил Обухов. — Мне знакома социология по Новосибирской области. И я вижу, что Локоть дальше находится на восходящей ступени поддержки и одобрения. В работе Локтя однозначно больше плюсов, чем минусов. Это видно и на общефедеральном уровне. Это видно и по тем мониторингам, которые мы ведём в регионе. Да, есть определённые трудности и проблемы, но они в целом значительно уступают тому позитиву, что несут действия этого градоначальника».

Анатолий Локоть и Владимир Городецкий после представления Андрея Травникова

«Анатолий Евгеньевич продолжает работать на посту мэра Новосибирска, который ему доверили жители нашего города. Что будет дальше — жизнь покажет», — ответил пресс-секретарь мэра Артём Роговский на вопрос корреспондента Сиб.фм, планирует ли Анатолий Локоть избираться на пост губернатора.

Напомним, в марте мэр Новосибирска Анатолий Локоть вошёл в список КПРФ на кандидаты в президенты России.