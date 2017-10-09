 

Локоть — реальный конкурент Травникову в борьбе за пост новосибирского губернатора — ЦК КПРФ

 9 октября, 18:32
были упомянуты
подходящие темы
Локоть &mdash; реальный конкурент Травникову в борьбе за пост новосибирского губернатора &mdash; ЦК КПРФ
Анатолий Локоть во время представления Травникова, фото Алёны Мартыновой

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть — единственный, кто может составить реальную конкуренцию врио губернатора области Андрею Травникову в борьбе за губернаторское кресло в 2018 году, заявил корреспонденту Сиб.фм 9 октября секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

5 октября президент России Владимир Путин освободил от должности главы региона Владимира Городецкого и назначил врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Официально к своим обязанностям Травников приступил 9 октября — в большом зале правительства региона его представили чиновникам и журналистам.

В 2018 году состоятся выборы губернатора Новосибирской области. Секретарь ЦК КПРФ доктор политических наук Сергей Обухов сделал предварительный прогноз относительно кандидатов.

«Спарринг-партнёров временно исполняющему обязанности губернатора придумают много. Но реальный конкурент — только Локоть, — заявил Обухов. — Мне знакома социология по Новосибирской области. И я вижу, что Локоть дальше находится на восходящей ступени поддержки и одобрения. В работе Локтя однозначно больше плюсов, чем минусов. Это видно и на общефедеральном уровне. Это видно и по тем мониторингам, которые мы ведём в регионе. Да, есть определённые трудности и проблемы, но они в целом значительно уступают тому позитиву, что несут действия этого градоначальника».

Анатолий Локоть и Владимир Городецкий после представления Андрея Травникова

«Анатолий Евгеньевич продолжает работать на посту мэра Новосибирска, который ему доверили жители нашего города. Что будет дальше — жизнь покажет», — ответил пресс-секретарь мэра Артём Роговский на вопрос корреспондента Сиб.фм, планирует ли Анатолий Локоть избираться на пост губернатора.

Напомним, в марте мэр Новосибирска Анатолий Локоть вошёл в список КПРФ на кандидаты в президенты России.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 6 октября, 20:02 • тест

Тест: Городецкий или нет?

Пройдите тест Сиб.фм и проверьте, насколько хорошо вы помните решения губернатора Новосибирской области Городецкого.
 3 октября, 13:26 • короче

Короче: ложный вызов

Из-за чего в Новосибирске прошла волна массовых эвакуаций и как не поддаться панике в таких ситуациях.
 29 сентября, 21:28 • интервью

Главный по наказам

Антон Тыртышный о работе депутата, которая положительно оценивается по детским площадкам и отрицательно — по незаасфальтированным дорогам.
самое популярное
 5 октября, 09:28 • новость

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий написал заявление об отставке — СМИ

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области ушёл в отставку; об этом он сообщил....
 29 сентября, 12:46 • новость

Жители Красноярска «выбрали» новым губернатором судимого за убийство предпринимателя из 90-х

Организованное в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-голосование за потенциальных кандидатов в губернаторы Красноярского края показало, что жители Красноярска хотели бы видеть в кресле главы региона известного предпринимателя Анатолия Быкова, судимого за организацию заказного убийства.
 27 сентября, 10:53 • новость

Виктор Толоконский попрощался с подчинёнными и покинул Красноярский край — СМИ

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, вероятная отставка которого активно обсуждается в СМИ, уже попрощался с членами регионального правительства и покинул край.
 27 сентября, 19:46 • статья

Отставка Толоконского: как это было

Как Виктор Толоконский уходил с должности губернатора Красноярского края и как распространялась информация.

Безмолвие будущих бывших

 26 сентября, 17:14 • колонка
Дмитрий Пучкин
политолог, кандидат исторических наук
 1 октября, 10:00 • новость

Врио губернатора Красноярского края на вопрос о возрасте ответил цитатой немецкого теолога

Александр Усс, назначенный президентом РФ на должность врио губернатора Красноярского края, общаясь с журналистами, прокомментировал свой возраст (62 года) цитатой немецкого теолога и лауреата Нобелевской премии Альберта Швейцера.
присоединяйтесь!
    