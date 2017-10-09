Интернет-магазин оштрафован за не отправленный жителю Красноярского края синтезатор

Роспотребнадзор оштрафовал владельца интернет-магазина «Мир музыки» за то, что тот не предоставил заказанный и оплаченный товар жителю города Ачинска Красноярского края, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального Роспотребнадзора 9 октября.

Житель Ачинска написал в Роспотребнадзор заявление на компанию «ТЕХСИС», которая занимается продажей товаров в интернет-магазине «Мир музыки». Он сообщил, что заказал на сайте синтезатор YAMAHA PSR S670 и внёс предоплату в размере 46 500 рублей, но товар так и не получил. В пресс-службе подчеркнули, что это является нарушением установленных правил продажи отдельных видов товаров.

Роспотребнадзор на основе заявления провёл документальную проверку ООО «ТЕХЛИС». В установленный срок компания без причин и объяснений не сообщила о невозможности предоставления необходимых документов. В связи с чем было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.4.1 КоАП РФ («Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации <...>»). Материалы дела направлены в суд.

Мировой судья судебного участка № 235 Нагорного района Москвы признал ООО «ТЕХЛИС» виновным и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей. Красноярский Роспотребнадзор в свою очередь привлёк компанию к административной ответственности по статье 14.15 КоАП РФ («Нарушение правил продажи отдельных видов товаров») и оштрафовал её на 10 тысяч рублей.

Напомним, в мае жительницу города Барабинска Новосибирской области осудили за покупку флешки на AliExpress.