Новосибирские синоптики назвали день, когда будет ясная погода
9 октября, 16:09
Фото Ирины Долженко
В ближайшие дни в Новосибирске будет неустойчивая погода, ожидаются дожди и мокрый снег; в четверг осадки прекратятся, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 9 октября.
В Новосибирске и в области ожидается чередование осадков в виде дождей, мокрого снега и сухих ясных дней.
«Неустойчивая погода связана с движением волновых возмущений с запада и северо-запада», — объяснил синоптик. По его словам, осадки прекратятся в четверг, 12 сентября.
Температурный фон, по оценкам специалистов, достаточно умеренный. В ночное время температура будет достигать +4...−1 °С, местами до −8 °С; и +3...+10 °С в дневное.
Напомним, 5 октября рейсы из новосибирского аэропорта Толмачёво задержали из-за тумана.