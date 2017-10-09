Новосибирские синоптики назвали день, когда будет ясная погода

В ближайшие дни в Новосибирске будет неустойчивая погода, ожидаются дожди и мокрый снег; в четверг осадки прекратятся, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 9 октября.

В Новосибирске и в области ожидается чередование осадков в виде дождей, мокрого снега и сухих ясных дней.

«Неустойчивая погода связана с движением волновых возмущений с запада и северо-запада», — объяснил синоптик. По его словам, осадки прекратятся в четверг, 12 сентября.

Температурный фон, по оценкам специалистов, достаточно умеренный. В ночное время температура будет достигать +4...−1 °С, местами до −8 °С; и +3...+10 °С в дневное.

Напомним, 5 октября рейсы из новосибирского аэропорта Толмачёво задержали из-за тумана.