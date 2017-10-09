Новосибирские зоозащитники проведут в октябре три ярмарки-раздачи животных из приютов

Жители Новосибирска получат в октябре три возможности выбрать кошку или собаку у зоозащитников, не приезжая в приют для бездомных животных, узнал 9 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «День хвоста» в соцсети «ВКонтакте».

На выходных в октябре пройдут три ярмарки-раздачи подопечных новосибирских приютов.

В субботу, 14 октября, на площадке молодёжного центра «Продвижение» состоится седьмая ярмарка-раздача «День хвоста». Организаторы сообщают о тридцати претендентах на «добрые руки», среди которых преобладают кошки и котята. Все животные перед ярмаркой были привиты, кастрированы и чипированы. Для гостей подготовлены осенние угощения, ярмарка мастеров и фотосессия с маисовыми полозами и хорьками.

15 октября своё мероприятие устраивает первый городской приют от общественной организации «Защити животных». Выставка-раздача «Пора домой» пройдёт в лофт-парке «Подземка». На мероприятии будут ждать хозяев 32 собаки и 15 кошек, также все кастрированные, с клеймом приюта, которое позволит идентифицировать животное в случае потери. В программе продажа кондитерских изделий и горячих блюд, сувенирной продукции и украшений ручной работы — все собранные средства пойдут в пользу приюта.

28 октября в Центре имени Александра Невского состоится выставка-раздача кошек из приюта «Кошкино лукошко» — «Усы, лапы, хвост». По сообщению организаторов, все животные перед выставкой были привиты, чипированы, кастрированы и социализированы.

На каждом из мероприятий будет работать пункт приёма посылок в приют. Волонтёры просят приносить корма, тёплые одеяла, подстилки, лежанки, препараты от блох и клещей, амуницию и другие подарки для животных.

Напомним, в сентябре новосибирские приюты призвали дачников не бросать животных в садовых обществах.