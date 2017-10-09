 

Новосибирский орнитолог встретил чёрную белку возле института СО РАН

 9 октября, 16:20
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Новосибирский орнитолог встретил чёрную белку возле института СО РАН
Чёрная и обычная белка. Фото Алексея Яновского

Новосибирский учёный обнаружил самую редкую белку Академгородка чёрного окраса с белой грудкой, ранее биологи находили белых белок, узнал 9 ноября корреспондент Сиб.фм у Алексея Яновского.

Редкая чёрная белка появилась в лесах нижней зоны Академгородка, расположенного в Советском районе Новосибирска. Орнитолог сфотографировал животное 8 октября около 11 утра на пересечении улицы Демакова и улицы Полевая в микрорайоне «Щ». Неподалёку расположен институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН.

«Это мутация окраски, меланизм, такое встречается среди многих видов животных. Желательно бы отловить её для науки, но кто бы этим занимался? Со временем можно было бы вывести чёрно-бурую или серебристого окраса белку», — рассказал Сиб.фм орнитолог, сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский.

По словам учёного, в Новосибирске нет учёных, специализирующихся на изучении белок. Выводить белку для меха бессмысленно, так как спроса на беличий мех нет.

Белок обычно не держат в неволе, разве что для «белки в колесе», — подчеркнул Алексей Яновский.

Учёный отметил, что заметно прибавилось количество белок в центре Новосибирска и в окрестностях зоопарка, однако лидером по количеству белок остаётся Академгородок. Сейчас у грызунов заканчивается линька шерсти, её сменяет более светлая и тёплая.

Очевидец предположил, что чёрную белку привлекла кедровая рощица за девятиэтажным домом по адресу улица Демакова, 17/1. Утром белка собирала кусочки хлеба в рощице на зиму, однако хлеб плох для запасов, так как размокает.

Белки запасают на зиму растительные корма: орехи, зёрна, семена, берёзовые почки и серёжки. В поисках еды и места хранения запасов они разгрызают скворечники и расширяют дупла деревьев. Спят белки, укрывшись пушистым хвостом, как одеялом.

Напомним, что в мае новосибирская белка завела аккаунт в Instagram.

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