«Обувь России» из Новосибирска предложила IPO акций почти на 8 млрд рублей

Новосибирская группа компаний с 500 магазинами в 120 городах России намерена провести первую публичную продажу акций, стоимость компании оценили в 17-19 млрд рублей, узнал 9 октября корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза ГК «Обувь России».

Одна из крупнейших розничных компаний Новосибирска объявила об IPO — первой публичной продаже акций. «Обувь России» планирует продать более 42 тысяч новых акций, а основатель Антон Титов планирует продать до 4,2 тысячи существующих акций, включая личные.

Компания объяснила это планами выручить от 6,5 млрд рублей до 7,9 млрд рублей для развития — увеличения розничной сети, дистрибуции и поставок, частичного погашения существующей задолженности и других целей. По итогам исследования Discovery Research Group за 2016 год компания признана лидером среднеценового сегмента обувного рынка России.

«Российский обувной рынок уже имеет значительный потенциал с учётом относительно низкого уровня потребления обуви на душу населения», — мотивировал директор Антон Титов.

В первом полугодии 2017 года выручка ГК «Обувь России» выросла на 1,6 % год к году до 4 141 млн рублей. Чистая прибыль выросла на 38,6 % год к году — до 348 млн рублей.

Напомним, что «Еврофинансы-недвижимость» приобрели 10 % акций новосибирской авиакомпании «Сибирь» в августе 2017 года.