 

Омский губернатор Виктор Назаров ушёл в отставку

 9 октября, 18:51
подходящие темы
Омский губернатор Виктор Назаров ушёл в отставку
Виктор Назаров, фото с сайта gubernator.omskportal.ru

Президент России Владимир Путин освободил Виктора Назарова от должности губернатора Омской области, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте Кремля 9 октября.

Виктор Назаров написал заявление об уходе по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности Омской области назначен Александр Бурков.

54-летний Виктор Назаров покинул должность главы Омской области, которую занимал на протяжении чуть более пяти лет.

Родился Назаров в селе Ингалы Большереченского района Омской области. Женат, имеет дочь, сына и внука. С 1979 по 1980 годы Назаров работал токарем на Омском электротехническом заводе имени Маркса. После получил юридическое образование в Омском государственном университете. Нескоторое время работал следователем в военной прокуратуре, затем акцентировался на юридической работе в организациях. С 2005 по 2012 годы возглавлял компанию ЗАО «Омскрегионгаз».

В 2011 году Назаров был избран депутатом Законодательного Собрания Омской области по Тюкалинскому избирательному округу № 14. С 30 мая 2012 года президент России Дмитрий Медведев назначил его на должность губернатора Омской области.

Александр Бурков, фото с сайта rupolit.net

Про Александра Буркова известно, что он — российский политический деятель, депутат Государственной думы 5-го и 6-го созывов, председатель Свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия», член и первый заместитель председателя фракции «Справедливая Россия». Ему 50 лет. Женат, есть сын Владимир. Увлекается охотой.

Напомним, 13 сентября 2015 года Виктор Назаров получил 60 % голосов на выборах губернатора Омской области.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 6 октября, 20:02 • тест

Тест: Городецкий или нет?

Пройдите тест Сиб.фм и проверьте, насколько хорошо вы помните решения губернатора Новосибирской области Городецкого.
 3 октября, 13:26 • короче

Короче: ложный вызов

Из-за чего в Новосибирске прошла волна массовых эвакуаций и как не поддаться панике в таких ситуациях.
 29 сентября, 21:28 • интервью

Главный по наказам

Антон Тыртышный о работе депутата, которая положительно оценивается по детским площадкам и отрицательно — по незаасфальтированным дорогам.
самое популярное
 5 октября, 09:28 • новость

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий написал заявление об отставке — СМИ

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области ушёл в отставку; об этом он сообщил....
 29 сентября, 12:46 • новость

Жители Красноярска «выбрали» новым губернатором судимого за убийство предпринимателя из 90-х

Организованное в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-голосование за потенциальных кандидатов в губернаторы Красноярского края показало, что жители Красноярска хотели бы видеть в кресле главы региона известного предпринимателя Анатолия Быкова, судимого за организацию заказного убийства.
 27 сентября, 10:53 • новость

Виктор Толоконский попрощался с подчинёнными и покинул Красноярский край — СМИ

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, вероятная отставка которого активно обсуждается в СМИ, уже попрощался с членами регионального правительства и покинул край.
 27 сентября, 19:46 • статья

Отставка Толоконского: как это было

Как Виктор Толоконский уходил с должности губернатора Красноярского края и как распространялась информация.

Безмолвие будущих бывших

 26 сентября, 17:14 • колонка
Дмитрий Пучкин
политолог, кандидат исторических наук
 1 октября, 10:00 • новость

Врио губернатора Красноярского края на вопрос о возрасте ответил цитатой немецкого теолога

Александр Усс, назначенный президентом РФ на должность врио губернатора Красноярского края, общаясь с журналистами, прокомментировал свой возраст (62 года) цитатой немецкого теолога и лауреата Нобелевской премии Альберта Швейцера.
присоединяйтесь!
    