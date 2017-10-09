Омский губернатор Виктор Назаров ушёл в отставку

Президент России Владимир Путин освободил Виктора Назарова от должности губернатора Омской области, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте Кремля 9 октября.

Виктор Назаров написал заявление об уходе по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности Омской области назначен Александр Бурков.

54-летний Виктор Назаров покинул должность главы Омской области, которую занимал на протяжении чуть более пяти лет.

Родился Назаров в селе Ингалы Большереченского района Омской области. Женат, имеет дочь, сына и внука. С 1979 по 1980 годы Назаров работал токарем на Омском электротехническом заводе имени Маркса. После получил юридическое образование в Омском государственном университете. Нескоторое время работал следователем в военной прокуратуре, затем акцентировался на юридической работе в организациях. С 2005 по 2012 годы возглавлял компанию ЗАО «Омскрегионгаз».

В 2011 году Назаров был избран депутатом Законодательного Собрания Омской области по Тюкалинскому избирательному округу № 14. С 30 мая 2012 года президент России Дмитрий Медведев назначил его на должность губернатора Омской области.

Александр Бурков, фото с сайта rupolit.net

Про Александра Буркова известно, что он — российский политический деятель, депутат Государственной думы 5-го и 6-го созывов, председатель Свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия», член и первый заместитель председателя фракции «Справедливая Россия». Ему 50 лет. Женат, есть сын Владимир. Увлекается охотой.

Напомним, 13 сентября 2015 года Виктор Назаров получил 60 % голосов на выборах губернатора Омской области.