Памятник Ленину помыли к столетию Октябрьской революции в Новосибирске

Дорожные службы мэрии Новосибирска помыли памятник Ленину и скульптурную группу в центре города, убедился 9 октября корреспондент Сиб.фм.

Сотрудники городских служб очистили скульптуру Ленина, статуи «Рабочий и Колхозница», а также «Рабочий, крестьянин, солдат» на центральной площади Новосибирска. Специалисты применили автовышку и мойку с мощным напором воды для помывки бронзовых фигур. Но вскоре голуби вновь уселись на скульптуры.

Фото Алёны Мартыновой

Плановая помывка заняла не более получаса, и не помешала жительнице Новосибирска выйти на одиночный пикет после окончания работ.

Ровно сто лет назад, 9 октября, исполком Петроградского Совета рассмотрел вопросы о военной защите Петрограда и о подозрениях гарнизонных частей в отношении мотивов действий правительства.

Фото Алёны Мартыновой

Все выступавшие признали, что опасения солдат могут быть оправданными, сообщает Александр Рабинович в книге «Большевики приходят к власти». Сама Великая октябрьская революция произошла 25 октября, почти сто лет назад.

Напомним, что в марте 2017 года новосибирский историк Константин Голодяев предложил создать сад примирения в сквере Героев Революции.