Памятник Ленину помыли к столетию Октябрьской революции в Новосибирске
9 октября, 16:38
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Дорожные службы мэрии Новосибирска помыли памятник Ленину и скульптурную группу в центре города, убедился 9 октября корреспондент Сиб.фм.
Сотрудники городских служб очистили скульптуру Ленина, статуи «Рабочий и Колхозница», а также «Рабочий, крестьянин, солдат» на центральной площади Новосибирска. Специалисты применили автовышку и мойку с мощным напором воды для помывки бронзовых фигур. Но вскоре голуби вновь уселись на скульптуры.
Фото Алёны Мартыновой
Плановая помывка заняла не более получаса, и не помешала жительнице Новосибирска выйти на одиночный пикет после окончания работ.
Ровно сто лет назад, 9 октября, исполком Петроградского Совета рассмотрел вопросы о военной защите Петрограда и о подозрениях гарнизонных частей в отношении мотивов действий правительства.
Фото Алёны Мартыновой
Все выступавшие признали, что опасения солдат могут быть оправданными, сообщает Александр Рабинович в книге «Большевики приходят к власти». Сама Великая октябрьская революция произошла 25 октября, почти сто лет назад.
Напомним, что в марте 2017 года новосибирский историк Константин Голодяев предложил создать сад примирения в сквере Героев Революции.