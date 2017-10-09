Врио новосибирского губернатора включил утилизацию мусора в первостепенные задачи

Андрей Травников, назначенный врио губернатора Новосибирской области, включил в число первостепенных для решения задач организацию современного способа утилизации бытовых отходов, передаёт корреспондент Сиб.фм 9 октября по итогам торжественной церемонии в правительстве области.

9 октября врио губернатора Андрей Травников был официально представлен чиновникам и журналистам. После торжественной церемонии он ответил на вопросы журналистов.

«Я ознакомился с самыми острыми проблемами, — отметил Травников. — Безусловно, я буду переоценивать решения многих проблем, которые сегодня стоят на повестке.

Сегодня ряд задач, которые стоят перед городом и областью, всё равно придётся решать, в том числе и по организации современного способа утилизации бытовых отходов.

Я заверяю: поспешных решений не будет. Не будет решений замены людей ради замены. В первую очередь я ознакомлюсь с регионом, ознакомлюсь с людьми, с которыми я работаю. А потом уже буду принимать какие-то конкретные решения».

Андрей Травников сказал, что в своей работе планирует опираться на авторитет и опыт многих уважаемых жителей Новосибирской области, в особенности предшественника Владимира Городецкого.

«Конечно же, Владимир Филиппович — безусловно, очень опытный управленец. Его помощь будет бесценна», — подчеркнул он.

Андрей Травников и Владимир Городецкий

Также новый губернатор добавил, что к отбору кандидатов он внутренне готовился, но предложение возглавить Новосибирскую область стало сюрпризом.

На вопрос журналистов, любит ли он хоккей, Травников ответил утвердительно: «Я болельщик. Сознаюсь, не постоянный болельщик. Будет ли у меня возможность посетить ближайший матч, пока не знаю. На трибунах обязательно когда-нибудь меня увидите».

Напомним, 6 октября президент России Владимир Путин назначил Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области.