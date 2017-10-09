 

Застреливший чиновника омский охотник получил год ограничения свободы

 9 октября, 16:28
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Застреливший чиновника омский охотник получил год ограничения свободы
Фото с сайта globallookpress.com

Суд города Тары в Омской области вынес обвинительный приговор 59-летнему жителю Омска, признанному виновным в убийстве на охоте чиновника регионального министерства природных ресурсов и экологии, узнал корреспондент Сиб.фм 9 октября из сообщения областной прокуратуры.

Преступление было совершено в октябре 2015 года. Мужчина охотился на кабанов в Тарском районе области вблизи деревни Кольтюгино. В темноте он, не убедившись в отсутствии людей, дважды выстрелил из карабина TIKKA-T3 по неясно видимой цели, которую принял за животное.

Одна из пуль попала в плечо 51-летнего ведущего специалиста по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Омской области. Чиновник находился в лесу по служебной необходимости и искал браконьеров.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, госслужащий скончался до приезда в больницу. По факту его гибели было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В суде охотник своей вины не признал и заявил, что чиновника убили другие люди, а пулю из его карабина подбросили на место преступления. Однако собранные следствием доказательства убедили суд в виновности охотника.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде года ограничения свободы. Кроме того, его обязали выплатить супруге погибшего 400 тысяч рублей в счёт компенсации причинённого морального вреда. Приговор в законную силу не вступил, поскольку и сторона обвинения, и сам осуждённый обжаловали его в вышестоящей инстанции.

Напомним, в ноябре 2016 года стрелявший в марала охотник убил своего 61-летнего товарища на Алтае.

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