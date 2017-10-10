Белокурая девушка с ярко-голубыми глазами пропала в Красноярске

18-летняя студентка из Красноярска сутки не выходит на связь — в день исчезновения девушка должна была получать права, узнал 10 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск. Волонтёры» в соцсети «ВКонтакте».

Мария Жетскова ушла на занятия в институт в понедельник, 9 октября, и с 16:00 перестала выходить на связь в соцсетях, телефон девушки недоступен. В институте студентка так и не появилась.

Пропавшая была одета в зелёное пальто и розовую шапку. Худощавая, на вид 18-20 лет, рост 163 сантиметра, волосы светлые, прямые, чуть ниже плеч. Среди особых примет девушки — ярко-голубые глаза. При себе у студентки был паспорт.

Как рассказала руководитель по Красноярской КРОО «Поиск пропавших детей» Оксана Василишна, пропавшая должна была в этот день получить права. Ранее она никогда не изчезала надолго и всегда сообщала близким о своих планах.

Волонтёры просят всех, кому известно её местоположение или обстоятельства пропажи, связаться с ними по номеру: 8-950-996-60-66.

Напомним, в мае пропавшая в Красноярске девушка вышла на связь с родителями.