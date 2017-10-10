Почти 4 тысячи рублей стоит минимальный набор продуктов в Новосибирской области

Стоимость месячной потребительской корзины в Новосибирской области, Красноярском крае, Хакасии и Туве уменьшилась почти на 200 рублей с переходом из летнего в осенний сезон. Корреспондент Сиб.фм изучил данные «Новосибирскстата» и «Красноярскстата» 10 октября.

Жители Новосибирска стали потреблять меньше хлеба, макарон и сладостей в сентябре по сравнению с 2016 годом. Больше всего увеличилась доля молочных продуктов и овощей, согласно структуре потребительской корзины, рассчитанной по среднероссийским нормам потребления.

Минимальный набор продуктов для жителей Новосибирска оценили в 3 970 рублей, в сентябре потребителям в среднем удалось бы сэкономить около 200 рублей по сравнению с августом 2017 года. В целом с начала года стоимость потребительской корзины выросла на 40 рублей.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Красноярском составила 4 228 рублей и также снизилась почти на 200 рублей за месяц. С начала 2017 года минимальная корзина подорожала на 68 рублей.

Минимальное питание в Республике Хакасии составило 3 833 рубля, в Республике Тыве — 3 668 рубля, сезонное удешевление составило 191 рубль и 205 рублей соответственно.

Напомним, что в августе 2017 года цены на овощи и банковские сейфы выросли в Новосибирской области.