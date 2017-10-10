Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности, сообщил корреспондент Сиб.фм по итогам пресс-конференции в ТАСС 10 октября.

Владимир Городецкий заверил журналистов, что его отставка не выглядит так, словно он не оправдал надежд избирателей. Это решение он объяснил собственным преклонным возрастом и государственной политикой обновления кадров.

«Приходит же время. Я вспоминаю 2014 год, когда я сам принимал решение досрочно сложить полномочия мэра города Новосибирска за полгода до выборов — то есть не идти на очередной срок, — рассуждал Владимир Филиппович. — Моё решение было связано с тем, что 14 лет — достаточно.

Должно происходить и обновление власти. И другие люди должны вносить свой позитив, свежий взгляд. Да и возраст никуда же не денешь.



Тест:

Городецкий или нет?

И вот предельный возраст. Тем более я понимаю, что президент сейчас ведёт такую политику на обновление и на омоложение кадров, комплексно оценивая то, что нужно сделать; то, что сделано. Что мне тяжело — нет. Понимаю, что всё равно придёт время. Поэтому это решение было принято».

На вопрос журналистов, были ли от президента России Владимира Путина в «кулуарных разговорах» какие-либо высказывания относительно того, что губернатору пора сложить полномочия, Владимир Городецкий ответил, что решение об отставке он принял самостоятельно.

Городецкий был избран на пост губернатора Новосибирской области в сентябре 2014 года. До этого он отработал три срока в качестве мэра Новосибирска. На момент ухода с должности главы региона ему исполнилось 69 лет.

Напомним, 10 октября экс-губернатор Новосибирской области заявил журналистам, что хочет остаться полезным для общества, но с будущей должностью пока не определился.