Ещё один губернатор из списка с указанием глав четырёх сибирских регионов ушёл с поста

Владимир Путин и Павел Коньков, фото с сайта kremlin.ru

Глава Ивановской области Павел Коньков покидает свой пост по собственному желанию, узнал корреспондент Сиб.фм 10 октября из сообщения на сайте Кремля.

Ранее фамилия 59-летнего Конькова фигурировала в списке наиболее вероятных кандидатов на отставку, включающем четырёх губернаторов сибирских регионов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Конькова во вторник, 10 октября. На пост временно исполняющего обязанности губернатора назначен замминистра экономического развития Станислав Воскресенский.

«Принять отставку губернатора Ивановской области Конькова П. А. по собственному желанию», — говорится в тексте документа.

Коньков возглавил Ивановскую область в октябре 2013 года, сменив в статусе временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Меня. На губернаторских выборах в 2014 года Коньков одержал победу, набрав более 80 % голосов избирателей.

Напомним, ранее политаналитики прогнозировали увольнение около десятка российсикх губернаторов, в том числе глав сибирских регионов — Новосибирской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краёв. Также вероятными считались отставки губернаторов в Ивановской и Мурманской областях, а также в Ненецком автономном округе.