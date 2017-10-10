Экс-губернатор Новосибирской области заявил, что хочет остаться полезным

Бывший новосибирский губернатор Владимир Городецкий подвёл итоги своей работы и попрощался с журналистами, передаёт корреспондент Сиб.фм с пресс-конференции в ТАСС 10 октября.

Президент России Владимир Путин освободил от должности главы Новосибирской области Владимира Городецкого. Врио губернатора был назначен экс-мэр города Вологды Андрей Травников.

Владимир Городецкий на встрече с журналистами отметил, что «не может быть успешности в развитии области, если нет успешности в развитии Новосибирска». Он отметил, что Новосибирск на данный момент является лидером по доходам среди муниципалитетов.

«Сегодняшнюю перспективу мы видим через программу реиндустриализации, которая нашла поддержку и президента, и правительства, — сообщил Городецкий — Позитивные изменения произошли в аграрном комплексе. Увеличили количество жилья. Но, к сожалению, очень трудно идёт уборка — из-за погодных условий».

На вопрос журналистов, чем он будет заниматься дальше, Городецкий ответил, что хочет быть полезным.



«Мы с Андреем Травниковым договорились, что он войдёт в курс дел, а там уже будем смотреть», — высказался бывший глава области.

В заключение речи экс-губернатор призвал беречь Новосибирскую область и «ценности, которые создавались многие годы».

В 2000 году Владимир Городецкий был назначен мэром города Новосибирска. На этом посту он прослужил три срока и в январе 2014 года занял должность заместителя главы региона. Президент назначил Владимира Городецкого губернатором Новосибирской области в сентябре 2014 года. На момент отставки ему исполнилось 69 лет.

Напомним, 5 октября СМИ сообщили о том, что новосибирский губернатор был 4 октября в администрации президента России и написал заявление об отставке. Пресс-служба областного правительства опровергла очередные слухи об отставке Городецкого.