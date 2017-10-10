Иркутские следователи проверят смерть футболиста под упавшими воротами в Братске

Житель Иркутской области погиб при попытке подтянуться на перекладине футбольных ворот в одном из спорткомплексов Братска, назначена следственная проверка, узнал 10 октября коррепондент Сиб.фм из сообщения следственного комитета по Иркутской области.

Трагедия произошла в одном из спорткомплексов Братска вечером 9 октября. По данным следствия, 21-летний местный житель во время занятия спортом решил подтянуться на перекладине футбольных ворот. Затем ворота упали и придавили собой человека.

Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Сотрудники следственного комитета опрашивают свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.



Футбольные профессиональные имеют размеры 7,32 метра на 2,44 метра, они изготовлены из стали и алюминия, сообщает сайт компании «Спортсклад». Общий вес таких ворот достигает 110 килограммов.

Напомним, что 10 января футбольные ворота убили тувинского школьника во время игры в баскетбол. По факту гибели подростка следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека».