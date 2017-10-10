 

Пациент психбольницы в Кузбассе получил срок за хищение более 1,6 млн рублей

 10 октября, 11:10
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Пациент психбольницы в Кузбассе получил срок за хищение более 1,6 млн рублей
Фото с сайта globallookpress.com

В Кемеровской области суд вынес обвинительный приговор 68-летнему пациенту психиатрической клиники, признанному виновным в организации хищения более 1,6 млн рублей со сберегательных книжек других пациентов, узнал корреспондент Сиб.фм 10 октября из сообщения региональной прокуратуры.

Следствием и судом установлено, что в марте 2016 года пожилой мужчина проходил лечение в одной из кузбасских клиник. Зайдя в служебный кабинет сотрудника больницы, он воспользовался тем, что медицинские работники вышли, и внимательно изучил документы, лежавшие на столе.

Мужчина нашёл там анкетные данные и номера счетов сберегательных книжек больных, также находившихся в больнице. Пенсионер переписал их себе, поскольку у него возникла мысль похитить деньги со счетов.

В дальнейшем мужчина изготовил бланк временного удостоверения личности, вклеил туда свою фотографию, вписал данные одного из больных и поставил печать. Затем он обратился в банк, где попросил восстановить сберегательную книжку и снять денежные средства со счёта. В результате с помощью поддельного удостоверения пенсионер присвоил 440 тысяч рублей.

После этого мужчина привлёк к хищениям своего пасынка и знакомого мужчину, поскольку те подходили под возраст больных, а также чтобы не вызывать подозрений у сотрудников банка. Вместе они сняли 1,66 млн рублей со счетов пяти пациентов, проходивших лечение в клинике.

Однако вскоре исчезновение денег было обнаружено, правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Изучив материалы дела, Ленинский районный суд Кемерова признал всех троих обвиняемых виновными. Инициатор преступления приговорён к 3,5 года лишения свободы, соучастники — к трём годам заключения.

Напомним, в Красноярском крае банковский работник стал фигурантом уголовного дела, после того как со счетов умерших клиентов банка пропало более 6 млн рублей.

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