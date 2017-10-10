Красноярские правоохранители проверят очередное сообщение в соцсетях об убийце собак

Пользователи социальной сети обратили внимание на молодого человека, присылавшего фото мёртвых собак — красноярская полиция начала проверку по данному факту, узнал 10 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Молодой человек по имени Владислав из Красноярска отправлял случайным знакомым в интернете фотографии убитых предположительно им же собак.

Пользователи соцсети «ВКонтакте», с которыми он переписывался в онлайн-конференции, рассказали, что он живёт в Северном районе города. На вид парню 23-24 года, рост 180 сантиметров.

«Сначала показался нормальным, а потом начались странности, — цитирует группа „Плохие новости“ интернет-знакомых Владислава. — Владислав начал отправлять девушкам фото неоднозначного содержания, неадекватно реагировать на собеседников. Но самое страшное, стал присылать в конфу фотки с убитыми собаками. Есть предварительная информация, что из собаки сделали шашлык».

После размещения информации в соцсетях страница пользователя была удалена. В краевом управлении МВД уже знают об этом молодом человеке.

«По данному факту сообщения в полицию зарегистрированы, в настоящее время проводится доследственная проверка», — пояснил сотрудник пресс-службы МВД по городу Красноярску Михаил Катцин.

Напомним, в конце августа в Красноярском крае были совершены несколько подобных преступлений. В Дивногорске Красноярского края от рук троих неизвестных погиб щенок. Позже стало известно, что житель Красноярска задушил во дворе не понравившуюся ему собаку на глазах у детей.