 

Новый очаг африканской чумы свиней появился в Омской области

 10 октября, 14:28
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Новый очаг африканской чумы свиней появился в Омской области
фото с сайта pixabay.com

Омский Россельхознадзор зарегистрировал вирус африканской чумы свиней в Москаленковском районе, животные погибли в хозяйствах двух родственников, узнал 10 октября корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза Россельхознадзора по Омской области.

Второй за месяц очаг африканской чумы свиней обнаружили в Сибири. Лабораторные анализы подтвердили наличие вируса у погибших свиней в хозяйстве жителей сельского поселения Роднодолинское Москаленковского района Омской области.

Больных свиней нашли в двух хозяйствах Петра Гамм и Александра Гамм. Сейчас специалисты ветеринарной службы и Россельхознадзора Омской области ликвидируют эпизоотический очаг, сообщили в ведомстве.

«Продолжается распространение заболевания в Омской области. В марте 2017 года вирус регистрировался в Иркутской области. Существует реальная угроза заноса возбудителя африканской чумы свиней на территорию Алтайского края», — предупредили в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Напомним, что 5 октября вирус африканской чумы свиней был зарегистрирован в Красноярском крае. Болезнь нашли в крестьянском хозяйстве села Зыкова Берёзовского района Красноярского края.

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