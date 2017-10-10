Говорящий помощник Яндекса Алиса будет разговаривать с жителями Сибири голосом Скарлетт Йоханссон

Разработчики Яндекса создали говорящего помощника, который умеет распознавать живую человеческую речь и импровизировать в ответах, сообщила 10 октября корреспонденту Сиб.фм региональный представитель компании Яндекс Наталья Брус.

Говорящий помощник от Яндекс поможет найти информацию в интернете, подсказать, где поужинать и какая завтра погода.

«Мы хотели, чтобы Алиса говорила с людьми на их языке, а не приучала к своему, как это делали компьютерные интерфейсы в прошлом, — рассказывает руководитель направления речевых технологий Яндекса Денис Филиппов. — Для этого в первую очередь необходимо, чтобы она понимала настоящую человеческую речь, а не только идеально произнесённые запросы».

Помощник умеет обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывает контекст сказанного и даже способен импровизировать благодаря нейронной сети, обученной на огромном массиве текстов.

На данный момент программа может работать с несколькими сервисами Яндекса: Поиском, Картами, Музыкой и Погодой.

В скором будущем, по словам создателей, Алиса научится советовать фильмы или вызывать такси. Также она уже умеет открыть «Инстаграм» или «ВКонтакте», оправить компьютер в спящий режим или отключить.

«Кроме перечисленных функций управления компьютером, есть много других запросов и команд. Их все удобно и безопасно использовать. Также через форму обратной связи можно предложить новые команды. Список команд будет расширяться. Алису можно настроить удобным образом. Например, отключить голосовое управление», — уточнили в пресс-службе компании.

Голосом помощника стала российская актриса Татьяна Шитова, которая дублирует в российском прокате Скарлетт Йоханссон. Создатели уверяют, что Алиса — «персонаж с характером, запасом смешных историй и чувством юмора».

Напомним, в июле виртуальную АТС Яндекс.Телефонию запустили в Новосибирске.