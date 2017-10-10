Томские студенты предложили находить запасы нефти со смартфона

Томские победители международного конкурса Young Vision Award предложили «Газпрому» заменить лабораторные исследования приложением на смартфоне, узнал 10 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения Томского политехнического университета.

Томские политехники предложили проводить исследования запасов нефти с помощью трассеров, полимерной матрицы и смартфона. Магистранты ТПУ Анжелика Посвящённая и Эльдар Уразов победили в международном конкурсе Young Vision Award, который проводят крупнейшие газовые и нефтяные компании Wintershall и Gazprom International.

Суть инновационного метода — в экономии времени на лабораторные исследования. Обычно трассеры — индикаторы запасов нефти — закачиваются в скважину, а затем пробы отправляют в лабораторию для исследования: чем меньше концентрация трассера, тем больше запасы нефти в скважине.

Политехники предложили использовать матрицу из «дышащих» полимеров оргстекла, которая позволит определить богатства недр за 15 минут в полевых условиях.

«Трассер сорбируется на пластину оргстекла за 15 минут, это позволяет сэкономить время и средства на транспортировку в лабораторию. Затем пластину фотографируем, а специальное приложение определяет концентрацию трассера по интенсивности цвета», — сообщила участница проекта Анжелика Посвящённая.

Полиметилметакрилат (оргстекло) работает, как лёгкие человека, и количество трассера не теряется, а даже позволяет концентрировать его в пластинке вещества, отмечают эксперты.

«При этом стоимость единичного определения предлагаемым методом в 200 раза дешевле традиционного», — отметил Эльдар Уразов.

Авторы проекта будут участвовать в исследовательской конференции в Германии и пройдут стажировку в немецкой компании Wintershall.

Напомним, что в августе 2017 года нефтяники попросили томских биологов обследовать арктические водоёмы.