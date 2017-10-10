Кемеровский участковый признался в изготовлении крупной партии наркотика

Полиция Кемерова задержала 27-летнего участкового, который признался в том, что вместе с приятелем изготовил крупную партию наркотика, узнал корреспондент Сиб.фм 10 октября из сообщения регионального следкома.

По версии следствия, полицейский и его 23-летний знакомый в августе задумали самостоятельно изготавливать, а затем продавать наркотические средства. С этой целью они специально арендовали квартиру, в которой и стали производить запрещённые препараты.

О преступной деятельности напарников вскоре стало известно сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка МВД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий обвиняемые были задержаны на съёмной квартире.

Проведённое химическое исследование подтвердило, что обнаруженное у задержанных вещество является наркотиком, а его масса составила около 750 граммов, что квалифицируется как особо крупный размер. По данному факту в отношении участкового и его приятеля возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 «Покушение на незаконное производство в целях сбыта наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Максимальная санкция статьи — пожизненное лишения свободы.

По ходатайству следователя суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием мужчины сотрудничают и свою вину признают.

Как сообщила пресс-служба областного ГУ МВД, руководством в отношении задержанного полицейского назначена служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел.

Напомним, в середине сентября новосибирские полицейские задержали молодого человека во время закладки наркотиков; позднее СМИ сообщили, что задержанным оказался сын главного судебного пристава региона.