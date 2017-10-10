 

Ведущий кинотеатр Красноярска отменил показ «Матильды» из-за «раскола в обществе»

 10 октября, 16:41
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Ведущий кинотеатр Красноярска отменил показ «Матильды» из-за «раскола в обществе»
фото с сайта luxorfilm.ru

Старейший кинотеатр Красноярска «Луч» сообщил об отмене показа и возврате денег за билеты — руководство отрицает, что решение принято под давлением, узнал 10 октября корреспондент Сиб.фм из паблика кинокомплекса «Луч» в сети «ВКонтакте».

Руководство кинокомплекса «Луч» отменило показ скандального фильма «Матильда» и вызвало негодование подписчиков в соцсетях. Организация разместила пост об этом «ВКонтакте» вечером 9 октября.

«Из-за усиливающегося раскола в обществе по поводу выхода в прокат художественного фильма „Матильда“ мы вынуждены отменить демонстрацию картины. Предвосхищая главный вопрос, отвечаем сразу: никакого давления со стороны официальных, общественных или политических организаций при принятии данного решения на нас не оказывалось», — написали администраторы сообщества «Кинотеатр „Луч“».

Руководство кинокомплекса предложило вернуть деньги за билеты с большим компенсационным бонусом. Кинотеатр готов предоставить VIP-пригласительный на 2 персоны на любой сеанс без ограничений за каждый купленный билет на «Матильду».

Несколько десятков пользователей «ВКонтакте» выразили негодование в комментариях и напомнили про «пост, что „Луч“ покажет матильду и типа огнетушителями запаслись» (орфография и пунктуация автора комментария сохранена — прим. Сиб.фм).

Напомним, что 5 октября противники фильма «Матильда» включили новосибирского депутата Госдумы в «чёрный список».

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