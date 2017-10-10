Врио губернатора Травников уволил правительство Новосибирской области

Правительство Новосибирской области полным составом ушло в отставку — соответствующее постановление подписал врио губернатора Андрей Травников, узнал 10 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы губернатора.

В понедельник, 9 октября, Андрей Травников подписал постановление об отставке новосибирского правительства.

«Объявить об отставке Правительства Новосибирской области. Правительству Новосибирской области продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава Правительства Новосибирской области», — говорится в постановлении.

Как сообщает пресс-служба, в соответствии с законом Новосибирской области «О системе исполнительных органов государственной власти Новосибирской области» срок полномочий членов правительства ограничен сроком полномочий действующего губернатора региона.

Напомним, 9 октября житель Новосибирской области попросил Андрея Травникова быть настоящим губернатором.