 

Жительница Барнаула получила полмиллиона за упавшие на неё окна

 10 октября, 12:49
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Жительница Барнаула получила полмиллиона за упавшие на неё окна
фото с сайта sueveriya.ru

Ураганный ветер в столице Алтайского края сдул раму и осколки стекла с козырька подъезда, женщина отсудила у управляющей компании полмиллиона рублей за неизгладимые шрамы, узнал 10 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Алтайского края.

Управляющая компания в Алтайском крае выплатит полмиллиона рублей морального вреда жительнице Барнаула. Алтайский краевой суд отклонил апелляцию ответчика.

Ураганный ветер свалил на голову пострадавшей раму с окном и осколки стекла с козырька подъезда. В результате женщина получила ушиб головного мозга и порезы лица, рубцы от которых являются неизгладимыми.

Напомним, что в мае 2017 года родители школьницы отсудили 150 тысяч рублей за сломанные качели в Томске.

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