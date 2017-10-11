 

Более 200 серых уток поселились на озере в Новосибирском зоопарке

 11 октября, 08:30
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Более 200 серых уток поселились на озере в Новосибирском зоопарке
Фото с сайта vk.com/novosibirsk_zoo

Новосибирский зоопарк стал местом сбора стай диких уток из городских водоёмов, птицы потребуют дополнительно по 50 килограммов зерна в день, узнал 10 октября корреспондент Сиб.фм из группы «Новосибирский зоопарк» в сети «ВКонтакте».

Новосибирский зоопарк сообщил об остановке в Лебедином озере более 200 диких уток. Перелётные птицы останавливаются здесь уже более восьми лет на пути следования, следует из сообщения в официальном аккаунте зоопарка.

Специалисты опровергли сообщение о том, что это дикие утки.

«На прошлой неделе прошла информация о сотнях перелётных уток, и в пятницу я туда съездил. Ошибочно считать, что это „транзитные“ утки. Это серые утки или кряквы, которые прилетели от водоёмов возле ТЭЦ-4 и других. Они не хотят улетать на юг и всегда зимуют в Новосибирске», — рассказал Сиб.фм специалист Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский.

Вся популяция городских уток насчитывает порядка 500 крякв. Две сотни этих птиц перемешались с несколькими десятками питомцев зоопарка, у которых подрезаны крылья. Красные утки, мандаринки, гуси, лебеди и другие питомцы зоопарка вынуждены делить корм с пришельцами.

Владимир Шило, родственник директора зоопарка, успокоил меня: достаточно добавить 50 килограммов зерна, и всем корма хватит, — сообщил Алексей Яновский.

Скоро работники зоопарка отловят своих птиц и перестанут кормить городских уток, тогда они улетят, уверен учёный-орнитолог.

В середине октября большинство видов птиц покидают территорию Новосибирской области, взамен из северных районов Сибири прилетают свиристели. По наблюдениям орнитолога, дрозды, скворцы и грачи уже отлетают, а чайки большими стаями покидают свалки под Кольцово.

Напомним, что в сентябре 2017 года Красноярский зоопарк показал кормление своенравного птенца пингвина.

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