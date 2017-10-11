 

Алтайские правоохранители нашли грабителя газетного киоска по следам крови

 11 октября, 13:17
подходящие темы
Алтайские правоохранители нашли грабителя газетного киоска по следам крови
Фото с сайта globallookpress.com

Молодой человек неаккуратно разбил витрину киоска и вынес товар — алтайская полиция нашла злоумышленника по следам крови, рассказала 11 октября корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы МВД по Алтайскому краю Светлана Ляпунова.

22-летний ранее судимый житель Бийска повредил рольставни, разбил витрину и проник в газетный киоск. Он вынес товары на общую сумму в 27 тысяч рублей.

«Речь идёт о журналах, сувенирной продукции, канцелярии», — пояснила сотрудник пресс-службы краевого МВД Светлана Ляпунова.

Разбивая стекло, нарушитель действовал неаккуратно, рассказали в ведомстве. Следы крови, оставленные на месте преступления, а также другие улики помогли криминалистам выйти на молодого человека. Он дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй, — лишение свободы сроком на пять лет. На период следствия подозреваемый дал подписку о невыезде.

Напомним, в сентябре кузбасский дворник украл у мужчины сумку с собранными за несколько лет рецептами.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 11 октября, 10:17 • репортаж

Капкан на горе-продавца

Как полиция и власть борются с несанкционированной торговлей на улице и куда убегают продавцы во время рейда.
 20 января, 15:27 • интервью

Тюрьма в разумных дозах

Дмитрий Петров, отсидевший почти три года по делу «Интерры», в декабре 2016 года вышел на свободу: суд реальный срок заменил на условный. В разговоре с редактором Сиб.фм Дмитрий говорит о своем тюремном опыте, вожделении свободы и людях за решёткой.
 21.07.2016, 09:41 • статья

Взятки гладки

Следователи уже год пытаются посадить в тюрьму начальника отдела противодействия коррупции МВД «Новосибирский» Виктора Шадрина, несмотря на то, что дело, похоже, не имеет никакой судебной перспективы. Корреспондент Сиб.фм разобрался в ситуации.
самое популярное
 5 октября, 09:28 • новость

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий написал заявление об отставке — СМИ

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области ушёл в отставку; об этом он сообщил....
 29 сентября, 12:46 • новость

Жители Красноярска «выбрали» новым губернатором судимого за убийство предпринимателя из 90-х

Организованное в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-голосование за потенциальных кандидатов в губернаторы Красноярского края показало, что жители Красноярска хотели бы видеть в кресле главы региона известного предпринимателя Анатолия Быкова, судимого за организацию заказного убийства.
 27 сентября, 19:46 • статья

Отставка Толоконского: как это было

Как Виктор Толоконский уходил с должности губернатора Красноярского края и как распространялась информация.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 1 октября, 10:00 • новость

Врио губернатора Красноярского края на вопрос о возрасте ответил цитатой немецкого теолога

Александр Усс, назначенный президентом РФ на должность врио губернатора Красноярского края, общаясь с журналистами, прокомментировал свой возраст (62 года) цитатой немецкого теолога и лауреата Нобелевской премии Альберта Швейцера.
 28 сентября, 11:48 • новость

Люди эвакуировались из торговых центров Новосибирска

В Новосибирске проходит эвакуация из торговых центров Новосибирска; есть информация о «Галерее», «Меге», «Сибирском Молле», «Сан Сити», «Нордмолле» и «Ауре».
присоединяйтесь!
    