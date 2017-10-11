Алтайские правоохранители нашли грабителя газетного киоска по следам крови

Молодой человек неаккуратно разбил витрину киоска и вынес товар — алтайская полиция нашла злоумышленника по следам крови, рассказала 11 октября корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы МВД по Алтайскому краю Светлана Ляпунова.

22-летний ранее судимый житель Бийска повредил рольставни, разбил витрину и проник в газетный киоск. Он вынес товары на общую сумму в 27 тысяч рублей.

«Речь идёт о журналах, сувенирной продукции, канцелярии», — пояснила сотрудник пресс-службы краевого МВД Светлана Ляпунова.

Разбивая стекло, нарушитель действовал неаккуратно, рассказали в ведомстве. Следы крови, оставленные на месте преступления, а также другие улики помогли криминалистам выйти на молодого человека. Он дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй, — лишение свободы сроком на пять лет. На период следствия подозреваемый дал подписку о невыезде.

Напомним, в сентябре кузбасский дворник украл у мужчины сумку с собранными за несколько лет рецептами.