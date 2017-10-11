 

Главный архитектор региона появится в Новосибирской области

 11 октября, 16:09
подходящие темы
Главный архитектор региона появится в Новосибирской области
Фото с сайта pixabay.com

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников учредил новую должность — главный архитектор региона; кадровое назначение ещё не состоялось, узнал 11 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области.

Андрей Травников подписал постановление о введении должности главного архитектора. Он будет в прямом подчинении у губернатора. При этом станет работать в статусе заместителя министра строительства региона.

«Инициатива направлена на обеспечение принятия сбалансированных градостроительных решений и повышение качества благоустройства территорий», — отметили в пресс-службе.

Кто займёт этот пост и чем именно будет заниматься чиновник, в правительстве не озвучили.

«Сначала вводится должность, затем регламент, и потом назначается человек», — пояснил корреспонденту Сиб.фм начальник пресс-службы правительства Роман Кулаковский.

Напомним, 10 октября врио губернатора Травников уволил правительство Новосибирской области.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 6 октября, 20:02 • тест

Тест: Городецкий или нет?

Пройдите тест Сиб.фм и проверьте, насколько хорошо вы помните решения губернатора Новосибирской области Городецкого.
 27 сентября, 17:10 • репортаж

Что делать с мусором?

Вокруг мусорной концессии не утихают споры — на круглом столе в горсовете прозвучали мнения заинтересованных лиц.

Безмолвие будущих бывших

 26 сентября, 17:14 • колонка
Дмитрий Пучкин
политолог, кандидат исторических наук
самое популярное
 5 октября, 09:28 • новость

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий написал заявление об отставке — СМИ

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области ушёл в отставку; об этом он сообщил....
 29 сентября, 12:46 • новость

Жители Красноярска «выбрали» новым губернатором судимого за убийство предпринимателя из 90-х

Организованное в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-голосование за потенциальных кандидатов в губернаторы Красноярского края показало, что жители Красноярска хотели бы видеть в кресле главы региона известного предпринимателя Анатолия Быкова, судимого за организацию заказного убийства.
 27 сентября, 19:46 • статья

Отставка Толоконского: как это было

Как Виктор Толоконский уходил с должности губернатора Красноярского края и как распространялась информация.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 1 октября, 10:00 • новость

Врио губернатора Красноярского края на вопрос о возрасте ответил цитатой немецкого теолога

Александр Усс, назначенный президентом РФ на должность врио губернатора Красноярского края, общаясь с журналистами, прокомментировал свой возраст (62 года) цитатой немецкого теолога и лауреата Нобелевской премии Альберта Швейцера.
 28 сентября, 11:48 • новость

Люди эвакуировались из торговых центров Новосибирска

В Новосибирске проходит эвакуация из торговых центров Новосибирска; есть информация о «Галерее», «Меге», «Сибирском Молле», «Сан Сити», «Нордмолле» и «Ауре».
присоединяйтесь!
    