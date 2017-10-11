Главный архитектор региона появится в Новосибирской области

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников учредил новую должность — главный архитектор региона; кадровое назначение ещё не состоялось, узнал 11 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области.

Андрей Травников подписал постановление о введении должности главного архитектора. Он будет в прямом подчинении у губернатора. При этом станет работать в статусе заместителя министра строительства региона.

«Инициатива направлена на обеспечение принятия сбалансированных градостроительных решений и повышение качества благоустройства территорий», — отметили в пресс-службе.

Кто займёт этот пост и чем именно будет заниматься чиновник, в правительстве не озвучили.

«Сначала вводится должность, затем регламент, и потом назначается человек», — пояснил корреспонденту Сиб.фм начальник пресс-службы правительства Роман Кулаковский.

Напомним, 10 октября врио губернатора Травников уволил правительство Новосибирской области.