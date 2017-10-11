Компания «Магнит» решила выкупить новосибирскую сеть магазинов «Холидей»

Федеральная компания «Магнит» приобретёт сибирскую крупнейшую торговую сеть — группу компаний «Холидей», узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Континент Сибирь Online» 11 октября.

Издание сообщило о сделке, ссылаясь на поставщиков «Холидея» и источник внутри группы компаний. По предварительным данным, с 1 января 2018 года большинство магазинов группы компаний «Холидей» перейдут под бренд «Магнит».

У основного бенефициара «Холидея» Николая Скороходова останутся бренды «Холди Дискаунтер» и «Фермер-центр». А сети «Холидей Классик», «Сибириада», «Планета Холидей», «Кора», «Турне», «Палата» войдут в состав компании «Магнит».

В настоящее время группа компаний «Холидей» является крупнейшей торговой сетью в Сибири, которая реализует продовольственные и непродовольственные товары. Компания была создана в 2000 году в Новосибирске Николаем Скороходовым совместно с партнёрами по инвестиционной группе «Лэнд». Около 500 магазинов расположены в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской и Тюменской областях, Республике Алтай.

«Холидей» входит в топ-200 крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes. Штат сотрудников составляет примерно 20 тысяч человек. В 2016 году выручка «Холидея» превысила 58,7 млрд рублей, чистая прибыль — 241,4 млн рублей.

Компания «Магнит» — крупнейший в России по количеству точек продуктовый ритейлер. Его основал в Краснодаре миллиардер Сергей Галицкий в 1994 году. Сеть включает почти 15 тысяч торговых точек.

Напомним, торговая сеть «Магнит» пришла в Новосибирск в 2014 году через покупку магазинов «у дома» у сибирского ритейлера «Новые торговые системы».