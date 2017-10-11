 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил свои планы на выборы губернатора

 11 октября, 13:26
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил свои планы на выборы губернатора
Фото Алёны Мартыновой

Новосибирский мэр Анатолий Локоть ответил на вопрос, планирует ли он избираться в 2018 году на пост губернатора региона, заявив, что решение пока принимать рано, сообщил корреспондент Сиб.фм с брифинга мэра 11 октября.

Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сделал заявление, что Анатолий Локоть — единственный реальный конкурент врио главы региона Андрею Травникову в борьбе за пост губернатора Новосибирской области. Комментировать это заявление на встрече с журналистами мэр не стал, но на вопрос о политических планах на сентябрь 2018 года, когда запланированы выборы губернатора, ответил.

«Я бы не торопился сейчас с какими-то прогнозами, — сказал Анатолий Локоть. — Есть политическое решение, предстоит пройти большую избирательную кампанию — самую крупную для Российской Федерации. Я имею ввиду выборы президента. В планах сейчас — работа, выполнение всех обязательств и решение задач, которые стоят перед городом Новосибирском. Сейчас я сосредоточен на этом. Никаких решений нет, и говорить рано об этом».

В то же время мэр добавил, что «инициатива может быть, но окончательное решение — у центрального органа управления».

Поскольку Андрей Травников приступил к своим обязанностям несколько дней назад и только знакомится с делами, Анатолий Локоть сообщил, что готовится к встрече, на которой ознакомит нового главу региона с проблемами Новосибирска.

Напомним, в марте мэр Новосибирска Анатолий Локоть вошёл в список КПРФ на кандидаты в президенты России.

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