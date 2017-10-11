 

Министр транспорта стал лидером в гонке кандидатов за пост мэра Красноярска

 11 октября, 21:03
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Министр транспорта стал лидером в гонке кандидатов за пост мэра Красноярска
Действующий мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, фото с сайта krasnoyarsk-gorsovet.ru

Действующий мэр Красноярска Эдхам Акбулатов сумел занять только третье место в промежуточном этапе по выборам нового градоначальника, лидером голосования специальной конкурсной комиссии стал министр транспорта Краснояркого края Сергей Ерёмин, узнал корреспондент Сиб.фм 11 октября из сообщения интернет-газеты Newslab.ru.

Голосование комиссии сопровождалось презентацией программ 10 кандидатов в мэры и поэтому продлилось более девяти часов. Затем по итогам презентации все претенденты получили баллы от десяти членов комиссии — максимальное число баллов могло составить 1 900.

Безоговороным лидером голосования стал Ерёмин, набравший 1 799 баллов, на 60 баллов отстал от него глава администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов. Действующему мэру выставили только 1 729 баллов.

По решению комиссии, дальнейшую борьбу за кресло градоначальника продолжат трое лидеров и депутат горсовета Владимир Владимиров, занявший четвёртое место с 1 688 баллами. Голосовать по этим кандидатурам будут депутаты горсовета 24 октября, победителю необходимо будет набрать не менее 19 голосов из 30.

Напомним, в конце сентября пост губернатора Красноярского края покинул Виктор Толоконский, публично поддержавший кандидатуру Акбулатова на пост мэра Красноярска перед процедурой непрямых выборов.

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