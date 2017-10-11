 

Нецензурные стикеры с мэром Новосибирска Анатолием Локтем появились в Telegram

 11 октября, 13:58
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Нецензурные стикеры с мэром Новосибирска Анатолием Локтем появились в Telegram
Скриншот с Telegram

Набор стикеров с изображением мэра Новосибирска Анатолия Локтя появился в мессенджере Telegram, сообщил корреспонденту Сиб.фм пользователь мессенджера Владислав 11 октября.

Теперь у жителей Новосибирска появилась возможность обмениваться друг с другом стикерами с эмоциями и жестами мэра Анатолия Локтя. Всего в наборе насчитывается 21 стикер, на двух из них использованы нецензурные слова.

Скриншот с Telegram

Пресс-секретарь мэра Артём Роговский оказался не готов комментировать корреспонденту Сиб.фм появление стикеров с изображением Анатолия Локтя, но пообещал показать их мэру.

Напомним, в октябре 2014 года мэр Новосибирска извинился за молчание в социальных сетях и завёл Instagram.

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