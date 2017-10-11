Выставка остросоциальных компьютерных игр пройдёт в Новосибирске

12 октября в новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» открывается интерактивная международная выставка компьютерных игр от Гёте-Института — в России экспозиция будет показана только в Новосибирске, узнал 11 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Гёте-Института.

С 12 октября по 5 ноября в Новосибирске будет представлена выставка на пересечении цифрового искусства и гейминга — «Игры и общество». Открытие состоится в Белой галерее кинотеатра «Победа». Организаторы выбрали образцы игр с ярко выраженным социальным контекстом.

Первое мероприятие, предваряющее открытие выставки, состоялось в Новосибирском Технопарке 7-8 октября. Программисты и гейм-дизайнеры под руководством разработчика и куратора выставки Йоханесса Кристманна из Берлина за 48 часов придумали собственные игры-высказывания на тему «Будущее сегодня».

«Рассматривать ли компьютерные игры как развлечения, общественную силу или даже как объекты искусства — в настоящее время зависит от контекста. Интерактивная выставка „Игры и общество“ приглашает посмотреть на компьютерные игры как на новые медиа, транслирующие важный общественный смысл в современном глобальном мире», — сообщили организаторы выставки.

Выставка появилась в 2016 году на основе представленной в Центре искусств и медиатехнологий ZKM в немецком городе Карлсруэ экспозиции «Глобальные игры» («Global Games»). Она с успехом прошла в Мехико, Сан-Франциско, Вашингтоне, Бостоне и Сан-Паулу. Новосибирск станет единственным в России городом, где будет возможность увидеть данную экспозицию.

В программе выставки — лекции, открытые обсуждения и кинопоказы фильмов с околоигровой тематикой. Так, 12 октября философ и исследователь игр из МГУ Александр Ветушинский прочтёт лекцию: «Можно ли считать видеоигры искусством?»

25 октября в «Победе» пройдёт открытая дискуссия на тему «Этика в играх: стоит ли опасаться влияния игр?» с участием психоанатилика, философа и нарративного дизайнера.

26 октября гости выставки рассмотрят с точки зрения логики компьютерных игр жанра платформер известный немецкий фильм «Беги, Лола, беги».

1 ноября в «Победе» состоится встреча с представителями компании Alawar. Они расскажут об игре-антиутопии «Beholder», выпущенной в 2016 году.

Напомним, в июне стало известно, что кинотеатр «Победа» покажет фильм о ВОВ по книге новосибирского историка.