Осуждённый алтайский депутат Мастинин сломал ногу после голодовки в колонии

Бывший депутат заксобрания Алтайского края Александр Мастинин сломал ногу, протестуя против дисциплинарных мер в колонии Рубцовска, узнал корреспондент Сиб.фм 11 октября из сообщения информационного агентства «Интерфакс».

Меры дисциплинарного воздействия принимались к осуждённому из-за неоднократного нарушения установленного порядка отбывания наказания. По факту неприёма пищи и акта членовредительства материалы направлены прокурору Рубцовска.

«Осуждённый Мастинин непродолжительное время не принимал пищу. Также он совершил акт членовредительства. После случившегося, он был осмотрен медицинским работником. В настоящее время мужчина находится под постоянным наблюдением медиков. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное», — цитирует агентство источник в региональном УФСИН.

В ноябре 2016 года суд признал бывшего депутата виновным по части 3 статьи 33 («Виды соучастников преступления») и части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Александр Мастинин обвинялся в присвоении и растрате 12 млн рублей, полученных от жителей Барнаула в качестве платежей по ЖКХ. По версии следствия, городская управляющая компания «Родной Барнаул» получала деньги от жильцов за коммунальные услуги, однако вместо того чтобы перечислить их на оплату счетов, вывела средства через подконтрольные организации.

Александр Мастинин, о причастности которого следователи заявили в ходе расследования, не явился в ведомство для предъявления обвинения. В марте 2013 года его объявили в международный розыск. Его задержали в аэропорту Москвы с документами на фамилию Грач, которые были получены депутатом в Крыму.

Напомним, что в марте 2016 года ФСКН задержала бурятского депутата при покупке наркотиков.