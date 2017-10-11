 

Пожарные эвакуировали людей с помощью автолестницы из горящего здания в Новосибирске

 11 октября, 17:58
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Пожарные эвакуировали людей с помощью автолестницы из горящего здания в Новосибирске
Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В доме № 62 по улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске произошёл пожар; сотрудники МЧС эвакуировали людей с третьего и четвёртого этажей, узнал корреспондент Сиб.фм 11 октября из сообщения в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались около 125 человек. Очаг возгорания находился на первом этаже, люди на третьем и четвёртом просили помощи.

«В 16:47 прибыли сотрудники пожарной охраны. По лестнице звеньями газозащитной службы было спасено 15 человек. Также были установлены автолестницы и трёхколёсные лестницы, с помощью которых были эвакуированы 10 человек. Была проведена проверка всех помещений. В 17:28 возгорание было ликвидировано», — рассказал корреспонденту Сиб.фм начальник пресс-службы регионального управления МЧС Павел Винаков.

По его словам, погибших и пострадавших в результате происшествия — нет. Состояние спасённых оценивается, как удовлетворительное. Согласно данным 2ГИС, по этому адресу находится четырёхэтажное административное здание, в котором распологаются 35 организаций.

Напомним, что в октябре склад завода «Сибсельмаш» загорелся в Новосибирске.

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