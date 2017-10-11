 

Пропавшая в Красноярске девушка с голубыми глазами нашлась в Москве у родственников

 11 октября, 16:59
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Пропавшая в Красноярске девушка с голубыми глазами нашлась в Москве у родственников
Фото с сайта pixabay.com

Девушка, объявленная в розыск в Красноярске, найдена живой — она уехала в Москву к родственнице, узнал 11 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск. Волонтёры» в соцсети «ВКонтакте».

Мария Жесткова, пропавшая в Красноярске в понедельник, 9 октября, через три дня дала о себе знать родителям. Об этом написала на своей странице сестра студентки.

В день исчезновения она не появилась в институте, перестала выходить на связь в соцсетях, а телефон девушки оказался недоступен. Позже подписчики сообщества, посвящённого поиску пропавших, обратили внимание, что девушка вышла в соцсеть «ВКонтакте» с мобильного телефона.

Позже на странице её сестры появилась запись: «Маша нашлась в Москве у родственников!!! Спасибо всем за репосты».

Волонтёрам эту новость сообщил брат пропавшей. 18-летняя студентка покинула город, не предупредив родителей, потому что боялась их реакции, рассказала руководитель волонтерской организации Оксана Василишина. На данный момент жизни девушки ничего не угрожает.

Напомним, в июне волонтёры в Иркутской области нашли 60-летнюю женщину, которая девять дней провела в лесу.

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