 

Морские свинки выкормили брошенных матерью крольчат в иркутском зоопарке

 11 октября, 08:05
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Морские свинки выкормили брошенных матерью крольчат в иркутском зоопарке
Фото из группы «Иркутская зоогалерея» в соцсети «ВКонтакте»

Крольчата выбрали приёмной матерью морскую свинку — сотрудники иркутского зоопарка впервые сталкиваются с этим в своей практике, рассказала 11 октября корреспонденту Сиб.фм координатор «Иркутской зоогалереи» Людмила Ивушкина.

Пожилая самка кролика родила четырёх крольчат и не смогла выкормить — пропало молоко. Помощь пришла с неожиданной для сотрудников зоопарка стороны: крольчат выкормили три морские свинки.

В «Иркутской зоогалерее» в одном вольере находятся кролики, морские свинки и кенгуру, рассказала координатор Людмила Ивушкина.

«Крольчиха построила гнездо в самом спокойном углу вольера, где кенгуру не может наступить на малышей: под батареей, — объяснила координатор галереи. — И как только она перестала туда приходить, на эту территорию перевели своих детёнышей морские свинки. На тот момент у них было 12 поросят на троих, самки принесли потомство с разницей в пару дней».

Когда над голодными крольчатами появились пахнущие молоком морские свинки, детёныши сделали то, что им велел инстинкт — присосались рядом с поросятами. Несмотря на то, что они принадлежат к разным видам (грызуны и зайцеобразные), материнский инстинкт не позволил свинкам отказаться от приёмных детей. Они кормили кроликов даже после того, как сотрудники галереи раздали поросят в добрые руки.

На данный момент приёмным детям морских свинок уже месяц, они могут сами есть твёрдую пищу и в опеке «мачех» не нуждаются.

«Теперь крольчата полностью самостоятельны и абсолютно ничем не отличаются от собратьев, которых выкормили собственные матери, — рассказала Людмила Ивушкина. — Молоко у свинок оказалось вполне универсальным. Кстати, мы нигде не нашли информации о подобных случаях».

Напомним, в сентябре месяц исполнился сурикату-отказнику Паше из красноярского зоопарка.

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