Томские учёные создадут первый в России навигатор без связи со спутником

Томские политехники работают над созданием не имеющего отечественных аналогов модуля для систем навигации транспорта без подключения к спутнику, узнал 11 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте ТПУ.

К 2019 году томские учёные рассчитывают разработать образец модуля, который ляжет в основу навигационной системы для беспилотников, автомобилей и подводных лодок. Навигация будет осуществляться без соединения со спутниковой системой ГЛОНАСС или GPS.

Основные элементы данного модуля — это датчики на основе так называемых микроэлектромеханических систем.

«За рубежом микроэлектромеханические датчики очень развиты, на рынке они представлены в большом количестве. Но в нашей стране эта область развита недостаточно, производители вынуждены использовать импортные компоненты», — рассказала научный руководитель проекта Тамара Нестеренко.

Зарубежные аналоги модуля состоят из девяти датчиков: трёх гироскопов, трёх акселерометров и трёх магнитометров. Томские разработчики намерены сократить их число до двух.

«Один сочетает функции гироскопа и акселерометра, второй — это магнитометр. Размещены они будут на одной плоскости. Площадь всего модуля будет в пределах нескольких квадратных миллиметров. Такой небольшой размер позволяет в перспективе использовать модуль для пешеходных систем навигации. Если дополнить его устройством для беспроводной передачи данных, то он сможет передавать информацию о перемещениях объекта в пункт управления», — объяснил инженер кафедры точного приборостроения Евгений Барбин.

В таком случае новое оборудование будет полезно на службе сотрудников МЧС, чтобы отслеживать передвижения спасателей внутри горящего здания.

Финансирование проекта в объёме 45 млн рублей удалось обеспечить за счёт целевой программы.

Напомним, в октябре томские студенты предложили находить запасы нефти со смартфона.