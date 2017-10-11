«Умная остановка» с зарядкой для телефона и Wi-Fi появится в центре Новосибирска

В Новосибирске остановка «Дом Ленина» со стороны филармонии с ноября будет раздавать Wi-Fi, заряжать телефон и отображать движение общественного транспорта, узнал корреспондент Сиб.фм 11 октября из сообщения пресс-службы мэрии города.

Разработка принадлежит крымской компании «Городские инновации». Корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе сообщили, что «умная остановка» будет установлена за счёт инвесторов и без участия городского бюджета. Поэтому неизвестно, сколько таких станций появятся в городе.

Технологическая часть остановочного павильона будет состоять из пяти элементов: панели движения транспорта, кнопки 112, видеонаблюдения, бесплатного Wi-Fi и зарядки для телефона. Корпус будет разработан с учётом климатических особенностей Новосибирска.

«Это не тёплая остановка. Копмлекс состоит из стальной части и умного блока, в который входят пять составляющих. Компания „Городские технологии“ является разработчиком идеи, но „начинку“ будет производить или Яндекс, или предприятие Академгородка», — рассказали корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе.

Напомним, что в октябре памятник Ленину помыли к столетию Октябрьской революции в Новосибирске.