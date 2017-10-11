 

Заказник для спасения десятков видов краснокнижных животных создан в Забайкалье

 11 октября, 12:44
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Заказник для спасения десятков видов краснокнижных животных создан в Забайкалье
Фото с сайта минприр.забайкальскийкрай.рф

Правительство Забайкальского края создало на территории региона заказник «Среднеаргунский» для спасения нескольких редких видов животных и птиц, узнал корреспондент Сиб.фм 11 октября из сообщения краевого министерства природных ресурсов.

Проект реализован при активной поддержке Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF). Заказник разместится в Нерчинско-Заводском районе Забайкалья преимущественно вдоль среднего течения реки Аргуни, его общая площадь превысит 200 тысяч гектаров.

Основной целью создания заказника является защита лесных экосистем от сплошных вырубок и, соответственно, сохранение редких и уникальных растений и животных, обитающих в тайге. На территории заказника отмечено девять редких и нуждающихся в охране видов млекопитающих, а также 37 видов птиц, занесённых в Красную книгу Забайкальского края, в том числе девять видов, находящихся под угрозой глобального исчезновения на планете.

Особое значение заказник имеет для сохранения таких видов, как гусь-гуменник, лебедь-кликун, серый журавль, мохноногий курганник, хохлатый осоед, касатка, большой кроншнеп, большой веретенник, дрофа и степной орёл. Южная часть заказника защитит от уничтожения популяции тарбагана.

Для новой природоохранной территории хакактерны склоновые рощи берёзы даурской, японского ильма, бересклета, калины и других дальневосточных видов кустарников. Кроме того, здесь расположены пойменные луга с обилием видов дальневосточно-маньчжурской флоры — не менее 56 краснокнижных растений.

Объявление территории заказником не подразумевает изъятия у собственников земельных участков, поскольку опасной для природы хозяйственной деятельности в «Среднеаргунском» не ведётся.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иркутской области появится микрорезерват для спасения краснокнижной монгольской жабы, которая часто гибнет под копытами коров.

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