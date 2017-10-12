Глава СК России пообещал оштрафованным за обращение к Путину пенсионеркам приехать в Томск

Осуждённые томские пенсионерки встретились с главой следственного комитета России Александром Бастрыкиным, который пообещал провести проверку по их делам и приехать в Томск в «ближайшее время», узнал корреспондент Сиб.фм 12 октября у Галины Шергиной.

В июне Ленинский районный суд города Томска оштрафовал на 20 тысяч рублей местную жительницу Галину Шергину, которая вместе с 12 другими людьми записала видеообращение к президенту Владимиру Путину около здания областной администрации. 5 июля была оштрафована Елена Сосулина. 24 июля скорая помощь увезла из зала суда Екатерину Гаврилину.

Александр Бастрыкин заявил, что они могут обращаться к нему напрямую через соцсети и пообещал приехать в Томск в «ближайшее время». Женщины требовали отставки главы областного следственного комитета Владимира Литвиненко и руководителя следственного отдела по городу Томску Валерия Горбаченко.

«Он нас принял, разговаривали более часа. И не просто узнавал про наши проблемы, но и интересовался нашим мнением по поводу того, что нужно изменить в государстве, чтобы побороть коррупцию. Он сказал, что у него запланирована поездка по регионам, и мы умоляли его приехать в Томск, потому что его сотрудники устроили беспредел, покрывая мошенников и коррупционеров», — рассказала корреспонденту Сиб.фм Галина Шергина.

Также пенсионерки планируют встретиться с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым и посетить Госудму.

Напомним, что в августе лишившийся ног при обрушении казармы в Омске десантник записал видеообращение к главе СК Александру Бастрыкину.