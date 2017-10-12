 

Глава СК России пообещал оштрафованным за обращение к Путину пенсионеркам приехать в Томск

 12 октября, 15:04
подходящие темы
Глава СК России пообещал оштрафованным за обращение к Путину пенсионеркам приехать в Томск
Стоп-кадр из видеообращения

Осуждённые томские пенсионерки встретились с главой следственного комитета России Александром Бастрыкиным, который пообещал провести проверку по их делам и приехать в Томск в «ближайшее время», узнал корреспондент Сиб.фм 12 октября у Галины Шергиной.

В июне Ленинский районный суд города Томска оштрафовал на 20 тысяч рублей местную жительницу Галину Шергину, которая вместе с 12 другими людьми записала видеообращение к президенту Владимиру Путину около здания областной администрации. 5 июля была оштрафована Елена Сосулина. 24 июля скорая помощь увезла из зала суда Екатерину Гаврилину.

Александр Бастрыкин заявил, что они могут обращаться к нему напрямую через соцсети и пообещал приехать в Томск в «ближайшее время». Женщины требовали отставки главы областного следственного комитета Владимира Литвиненко и руководителя следственного отдела по городу Томску Валерия Горбаченко.

«Он нас принял, разговаривали более часа. И не просто узнавал про наши проблемы, но и интересовался нашим мнением по поводу того, что нужно изменить в государстве, чтобы побороть коррупцию. Он сказал, что у него запланирована поездка по регионам, и мы умоляли его приехать в Томск, потому что его сотрудники устроили беспредел, покрывая мошенников и коррупционеров», — рассказала корреспонденту Сиб.фм Галина Шергина.

Также пенсионерки планируют встретиться с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым и посетить Госудму.

Напомним, что в августе лишившийся ног при обрушении казармы в Омске десантник записал видеообращение к главе СК Александру Бастрыкину.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 6 октября, 20:02 • тест

Тест: Городецкий или нет?

Пройдите тест Сиб.фм и проверьте, насколько хорошо вы помните решения губернатора Новосибирской области Городецкого.
 3 октября, 13:26 • короче

Короче: ложный вызов

Из-за чего в Новосибирске прошла волна массовых эвакуаций и как не поддаться панике в таких ситуациях.
 29 сентября, 21:28 • интервью

Главный по наказам

Антон Тыртышный о работе депутата, которая положительно оценивается по детским площадкам и отрицательно — по незаасфальтированным дорогам.
самое популярное
 5 октября, 09:28 • новость

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий написал заявление об отставке — СМИ

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области ушёл в отставку; об этом он сообщил....
 29 сентября, 12:46 • новость

Жители Красноярска «выбрали» новым губернатором судимого за убийство предпринимателя из 90-х

Организованное в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-голосование за потенциальных кандидатов в губернаторы Красноярского края показало, что жители Красноярска хотели бы видеть в кресле главы региона известного предпринимателя Анатолия Быкова, судимого за организацию заказного убийства.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 12 октября, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 1 октября, 10:00 • новость

Врио губернатора Красноярского края на вопрос о возрасте ответил цитатой немецкого теолога

Александр Усс, назначенный президентом РФ на должность врио губернатора Красноярского края, общаясь с журналистами, прокомментировал свой возраст (62 года) цитатой немецкого теолога и лауреата Нобелевской премии Альберта Швейцера.
 4 октября, 15:43 • новость

Сибирские политики оказались среди подготавливаемых Кремлём потенциальных губернаторов

Сразу четыре политика, связанные с регионами Сибири, оказались среди слушателей образовательного тренинга для потенциальных кандидатов в губернаторы.
присоединяйтесь!
    