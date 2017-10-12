Главным приглашённым дирижёром новосибирской оперы стал певец Дмитрий Корчак

Гендиректор новосибирского оперного театра Владимир Кехман заключил контракт с оперным певцом и дирижёром Дмитрием Корчаком, узнал корреспондент Сиб.фм 12 октября из сообщения театра в соцсети Instagram.

Согласно контракту Корчак займёт пост главного приглашённого дирижёра до 2020 года. Первым спектаклем, который пройдёт в этом сезоне под его руководством, станет «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти в постановке Вячеслава Стародубцева. Он состоится 16 ноября.

Корчак является выпускником Академии хорового искусства в Москве по двум факультетам: дирижёрскому и вокальному. С 2003 по 2007 годы он работал в московском театре «Новая Опера имени Колобова».

Напомним, что в сентябре суд продлил банкротство директора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана.