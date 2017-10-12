 

Главным приглашённым дирижёром новосибирской оперы стал певец Дмитрий Корчак

 12 октября, 19:27
подходящие темы
Главным приглашённым дирижёром новосибирской оперы стал певец Дмитрий Корчак
Фото с сайта tatarstan-symphony.com

Гендиректор новосибирского оперного театра Владимир Кехман заключил контракт с оперным певцом и дирижёром Дмитрием Корчаком, узнал корреспондент Сиб.фм 12 октября из сообщения театра в соцсети Instagram.

Согласно контракту Корчак займёт пост главного приглашённого дирижёра до 2020 года. Первым спектаклем, который пройдёт в этом сезоне под его руководством, станет «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти в постановке Вячеслава Стародубцева. Он состоится 16 ноября.

Корчак является выпускником Академии хорового искусства в Москве по двум факультетам: дирижёрскому и вокальному. С 2003 по 2007 годы он работал в московском театре «Новая Опера имени Колобова».

Напомним, что в сентябре суд продлил банкротство директора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 12 октября, 14:17 • интервью

Отдышалось немного

Режиссёр Борис Хлебников — о том, как «Аритмию» встретило профессиональное сообщество врачей и как специалисты помогали актёрам оттачивать движения во время съёмок фильма.

Цветные задники

 6 октября, 09:09 • колонка
Виктор Вилисов
театральный критик
Колонка театрального критика Виктора Вилисова о новой постановке «Красного факела» — «Доме Бернарды Альбы» Сергея Землянского.
 2 октября, 11:02 • интервью

Ленин как явление

Литературный критик и писатель Лев Данилкин — о различии фигур Ленина и Сталина и роли Крупской, которую ещё нужно понять.
самое популярное
 5 октября, 09:28 • новость

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий написал заявление об отставке — СМИ

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области ушёл в отставку; об этом он сообщил....
 29 сентября, 12:46 • новость

Жители Красноярска «выбрали» новым губернатором судимого за убийство предпринимателя из 90-х

Организованное в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-голосование за потенциальных кандидатов в губернаторы Красноярского края показало, что жители Красноярска хотели бы видеть в кресле главы региона известного предпринимателя Анатолия Быкова, судимого за организацию заказного убийства.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 12 октября, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 1 октября, 10:00 • новость

Врио губернатора Красноярского края на вопрос о возрасте ответил цитатой немецкого теолога

Александр Усс, назначенный президентом РФ на должность врио губернатора Красноярского края, общаясь с журналистами, прокомментировал свой возраст (62 года) цитатой немецкого теолога и лауреата Нобелевской премии Альберта Швейцера.
 4 октября, 15:43 • новость

Сибирские политики оказались среди подготавливаемых Кремлём потенциальных губернаторов

Сразу четыре политика, связанные с регионами Сибири, оказались среди слушателей образовательного тренинга для потенциальных кандидатов в губернаторы.
присоединяйтесь!
    