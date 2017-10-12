Губернатор Бурятии Алексей Цыденов спас эпилептика на автобусной остановке

Глава Республики Бурятии Алексей Цыденов рассказал, как спас эпилептика на автобусной остановке в Улан-Удэ, и какова была реакция прохожих на губернатора-спасателя, узнал корреспондент Сиб.фм на странице губернатора в соцсети Facebook 12 октября.

О случившемся на остановке Цыденов сообщил на своей странице в сети Facebook.

«Только что на остановке на площади Советов возле полицейского поста передо мной упал парень лет 30 и ударился затылком, — написал он. — Сильно разбил голову. Крови много набежало. Я не врач, но, похоже, у него был эпилептический приступ. Его скрутило и судороги били».

Губернатор вызвал скорую помощь пострадавшему: «Ввёл оператора 03 в лёгкий ступор, потому что когда оператор по телефону оформляла вызов и попросила представиться — представился. По-моему, не поверила. Но скорая приехала быстро», — описал ощущения Цыденов.

Не прошло мимо его внимания и то, как отреагировали на ситуацию прохожие: «Забавно выглядело со стороны. Стою я, передо мной лежит парень в крови, моя охрана (которая переворачивала парня на бок и поддерживала его), у охраны руки в крови. Прохожие, кто не видел начала ситуации, косились, и я даже не знаю, какие мысли при виде этой картины им в голову приходили».

В завершение поста Цыденов пожелал пострадавшему быстрее подлечиться, и чтобы это падение не возымело последствий.

Напомним, в сентябре Алексей Цыденов назвал шедевром комедийный фильм о себе, на который он случайно наткнулся на портале YouTube.