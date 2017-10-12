В России завершились плановые отставки губернаторов регионов; новые назначения в верхах региональной власти возможны лишь в случае форс-мажора, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС 12 октября.

В сообщении ТАСС ссылается на источник в администрации президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Плановые губернаторские отставки завершились, если только не произойдёт ничего форс-мажорного», — сообщил собеседник агентства. Отмечается, что в качестве примера такого форс-мажора он привёл ситуацию с предыдущей ротацией губернаторов: она считалась завершённой, однако затем «произошло два ареста».



Безмолвие будущих бывших: сценарий отставок губернаторов

Не исключена возможность отставки губернатора Псковской области Андрея Турчака в связи с его назначением на должность секретаря Генсовета «Единой России», о которой ранее писали СМИ. Источник ТАСС отметил, что если председатель партии Дмитрий Медведев примет такое решение, то «это будет по другой линии», что станет «своеобразным форс-мажором, только позитивным».

Напомним, с конца сентября президент России Владимир Путин сменил губернаторов в Красноярском крае, Новосибирской, Омской, Самарской, Нижегородской, Орловской областях, Республике Дагестан, Ненецком автономном округе и Приморье.