МЧС попросило жителей Новосибирска сохранять спокойствие и не паниковать

Сотрудники МЧС предупредили жителей Новосибирской области о том, что 16 октября будет проводиться комплексная тренировка по оповещению населения, и попросили не паниковать, узнал корреспондент Сиб.фм 12 октября из сообщения пресс-службы регионального МЧС.

По информации пресс-службы, 16 октября в интервале с 11:50 до 15:00 в Новосибирской области зазвучит сирена в рамках тренировки по оповещению населения. Спасатели просят местных жителей соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами.

Во время тренировки, с 11:50 до 12:00, ожидается короткий телеперехват канала «Россия 1», а с 14:35 до 14:45 будут запущены электросирены и уличные громкоговорители.

Кроме того, на 57 экранах «ОКСИОН», установленных на девяти станциях метро, в аэропорту Толмачёво, на площади Ленина и трёх железнодорожных вокзалах Новосибирска, покажут заставку о проводимой проверке технического состояния системы оповещения.

Параллельно МЧС сделает специальное сообщение посредством радиоперехвата вещания девяти радиостанций: «Радио России», «Маяк», «Вести FМ», радио «Слово», «Юнитон», «Новосибирская городская волна», «Европа плюс», радио «Дача», «Бизнес FМ».

В пресс-службе отметили, что такие тренировки проводятся один раз в квартал и позволяют проверить работоспособность различных систем оповещения, которые всегда должны быть готовы к экстренным случаям.

Напомним, в сентябре в Новосибирской области в промышленную эксплуатацию введена новая комплексная система экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях — она позволит быстрее реагировать на различного рода угрозы.