 

Мужчину придавило бетонной плитой на стройке в Новосибирске

 12 октября, 16:18
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Мужчину придавило бетонной плитой на стройке в Новосибирске
Фото Алёны Мартыновой

На стройке по улице Сибиряков-Гвардейцев мужчину придавило бетоной плитой, он скончался до приезда спасателей, узнал корреспондент Сиб.фм 12 октября у начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрия Фокина.

По его словам, на месте происшествия проводились строительные работы, во время которых на мужчину упала бетонная плита.

«Спасатели ехали мимо с другого вызова, поэтому прибыли в течение четырёх минут. До приезда специалистов МАСС и скорой помощи плиту подняли строительные рабочие, которые были неподалёку. Врачи провели реанимационные действия, но мужчину спасти не удалось», — рассказал Дмитрий Фокин.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 29-летнего мужчины. По данным ведомства, на рабочего упала бетонная плита. Она была частью забора, огораживающего промышленную территорию.

«В настоящее время на месте происшествия работает следователь, проводится осмотр. Также устанавливается владелец территории, и работодатель погибшего», — сказано в сообщении следкома.

Напомним, что в июне гастарбайтер из Узбекистана погиб под обвалившейся землёй на новосибирской стройке.

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