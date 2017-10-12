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 12 октября, 18:14
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Первый в России цифровой операционный комплекс для младенцев открылся в Иркутске
Фото с сайта irkobl.ru

Цифровой операционный комплекс OR1 открылся в иркутской Ивано-Матрёнинской детской клинической больнице, он предназначен для проведения малоинвазивных операций новорождённым и младенцам, узнал корреспондент Сиб.фм 12 октября из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Стоимость комплекса — 42 млн рублей, деньги на приобретение оборудования выделила иркутская нефтяная компания. Его использование позволит сократить время операций и восстановительный период а также снизить риск осложнений. Врачи планируют выполнять около тысячи хирургических вмешательств в год.

Во время презентации комплекса хирурги провели операцию ребёнку, возраст которого — 21 день, а вес — три килограмма. У врачей была возможность с помощью телемедицины связаться с коллегами из Казахстана.

«Это первый комплекс в Российской Федерации. Это и 3D-изображение, и компиляция с существующим оборудованием для создания виртуальных пространств, то есть это новые возможности детской хирургии. Техника не стоит на месте, она даёт нам другие возможности», — сказал главный врач городской Ивано-Матрёнинская детской клинической больницы Владимир Новожилов.

Напомним, что в сентябре красноярские хирурги восстановили пациенту пищевод через восемь проколов.

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