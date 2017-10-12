 

Пожар случился в Новосибирском зоопарке

 12 октября, 08:42
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Пожар случился в Новосибирском зоопарке
Фото с сайта globallookpress.com

В Новосибирском зоопарке загорелось одно из зданий — пожарные потушили возгорание; животные и люди не пострадали, узнал корреспондент Сиб.фм 12 октября из сообщения пресс-службы регионального МЧС.

Сообщение о ЧП поступило в оперативную службу МЧС 11 октября в 20:42. К месту возгорания выехали пожарные расчёты по повышенному номеру вызова.

На месте выяснилось, что на значительном удалении от вольеров с животными в глубине зоопарка горит крыша хозяйственного подсобного здания, предназначенного для временного нахождения дежурного персонала.

Пожарные потушили кровлю, предотвратив переход огня внутрь помещений. Возгорание локализовано на площади около 200 квадратных метров. В тушении участвовали 25 человек личного состава и пять единиц техники.

В качестве одной из возможных причин возникновения пожара в пресс-службе МЧС назвали короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении.

Напомним, 11 октября в доме № 62 по улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске произошёл пожар — сотрудники МЧС эвакуировали людей с третьего и четвёртого этажей.

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