Псковский губернатор пополнил ряды уволенных глав регионов

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака и назначил на его место Михаила Ведерникова, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте Кремля 12 октября.

На официальном сайте Кремля сообщается о том, что президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Андрей Турчак ушёл с должности по собственному желанию.

Президент провёл рабочую встречу с Михаилом Ведерниковым, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области.

Андрей Турчак проработал на посту главы Псковской области примерно 8,5 года. На момент увольнения ему исполнился 41 год.

На выборах губернатора Псковской области, состоявшихся 14 сентября 2014 года, Турчак изначально был фаворитом и в итоге победил в первом туре — за его кандидатуру проголосовало 78,36 % избирателей. Стоит заметить, что в 2014 и 2015 годах Псковская область признана самым бедным регионом в России, согласно «РИА Рейтингу».

Михаил Ведерников, фото с сайта newkaliningrad.ru

Про Михаила Ведерникова известно, что с февраля он занимает должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Ведерников — действительный государственный советник РФ второго класса. Родился он 7 марта 1975 года в городе Выборге. Женат, воспитывает двух дочерей и сына.

Накануне, 11 октября, информагентство ТАСС написало, что Кремль завершил плановые отставки губернаторов. Источник агентства из администрации президента России утверждал, что не исключена возможность отставки губернатора Псковской области Андрея Турчака в связи с его назначением на должность секретаря Генсовета «Единой России». На момент публикации новости официального подтверждения нового назначения Турчака нет.

Напомним, в октябре СМИ сообщили о том, что кадровым перестановкам в стране предшествовала учебная программа по подготовке будущих губернаторов на основе курсов Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Во время тренинга кандидаты в губернаторы прыгали с семиметровой скалы в воду; среди них — сибирские врио губернаторов Андрей Травников и Александр Бурков.