 

Томский словарь сибирского старожила получат 100 библиотек России

 12 октября, 18:02
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Томский словарь сибирского старожила получат 100 библиотек России
Фото с сайта www.cyrillitsa.ru

Томские филологи издали словарь сибирских старожилов из 400 пословиц, поговорок, присказок и других текстов к 100-летнему юбилею филологов в Сибири, узнал 12 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Филологи Томского государственного университета выпустили уникальный словарь-разговорник с жителями отдалённых уголков Сибири. Книгу презентовали на международной конференции «Филология в XXI веке: слово, текст, коммуникация» в ТГУ, посвящённой 100-летнему юбилею филологического образования.

Основу словаря составил лексикон жительницы томского села Веры Вершининой. Часть поговорок знакома всем : «сам с усам», «мороз красный нос», «отпадёт коту масленица», «за семью зайцами погонишься — ни одного не поймаешь».

Другие речевые обороты характерны лишь для сибирских старожилов: «наместо кваску заманить тоску» (приглашение выпить спиртного), «не бойся смерти, бойся старости», «красота приглядится, ум пригодится», «сменял кукушку на ястрепа» (о невыигрышной замене).

Все 100 экземпляров словаря получат главные библиотеки городов России. Изучать сибирские диалекты и особенности перевода приехали филологи из Германии, США, Чехии, Эстонии, Казахстана и России.

Напомним, в мае 2017 года томские учёные обнаружили считавшийся вымершим диалект.

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